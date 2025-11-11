Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 11.11.2025.

Salzgitter (ots)

Täterschaft erbeutete Kupferkabel.

Salzgitter, Bleckenstedt, Westerholzweg, 08.11.2025, 15:00 Uhr-10.11.2025, 07:00 Uhr.

Die Täterschaft gelangte nach Aufschneiden von Zaunelementen auf das Gelände eines Umspannwerkes und erbeutete annähernd 100 Meter Kupferkabel. Anschließend flüchtete sie vom Tatort. Die Polizei kann bei ihren Ermittlungen nicht ausschließen, dass zum Abtransport der Beute ein Fahrzeug benutzt wurde. Hinweisgebende werden gebeten, sich an die Polizei Salzgitter unter der Telefonnummer 05341 1897-0 zu wenden.

