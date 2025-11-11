PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Salzgitter mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 11.11.2025

Vechelde (ots)

Hoher Sachschaden nach Diebstahl von Kupferkabeln.

Vechelde, Liedingen, Bömkerfeldstraße, 06.11.2025, 13:30 Uhr-10.11.2025, 05:30 Uhr.

Die Täterschaft erbeutete vom Gelände einer Baustelle eine noch unbekannte Menge an Kupferkabeln und verursachte durch die Tat einen Schaden in Höhe von ca. 10.000 Euro. Die Polizei schließt nicht aus, dass zum Abtransport ein Fahrzeug benutzt wurde. Die Polizei Vechelde bittet unter der Telefonnummer 05302 930490 um Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizei Salzgitter
Pressestelle/Öffentlichkeitsarbeit
Matthias Pintak
Telefon: 05341/1897-104
E-Mail: pressestelle@pi-sz.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Salzgitter mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Salzgitter
Weitere Meldungen: Polizei Salzgitter
Alle Meldungen Alle
  • 10.11.2025 – 15:25

    POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 10.11.2025

    Wolfenbüttel (ots) - Einbruch in eine Grundschule Wolfenbüttel, Adersheimer Straße, 09.11.2025 gegen 16:20 Uhr Eine unbekannte männliche Person drang in eine Grundschule ein. Im Inneren des Gebäudes wurden mehrere Räume gewaltsam geöffnet und durchwühlt. Nach aktuellen polizeilichen Erkenntnissen konnte kein Diebesgut erlangt werden. Der Sachschaden wird auf ...

    mehr
  • 10.11.2025 – 12:52

    POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 10.11.2025

    Cremlingen (ots) - Einbruch in Einfamilienhaus Cremlingen, Elmtrift, 09.11.2025 von 16:00 Uhr bis 10.11.2025, 00:05 Uhr Eine unbekannte Täterschaft verschaffte sich gewaltsam Zugang zu einem Einfamilienhaus. Im Inneren wurden die Räumlichkeiten teilweise durchwühlt. Die Täterschaft entwendete Schmuck im Wert eines niedrigen vierstelligen Betrags. Der Gesamtschaden ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren