POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 11.11.2025

Vechelde (ots)

Hoher Sachschaden nach Diebstahl von Kupferkabeln.

Vechelde, Liedingen, Bömkerfeldstraße, 06.11.2025, 13:30 Uhr-10.11.2025, 05:30 Uhr.

Die Täterschaft erbeutete vom Gelände einer Baustelle eine noch unbekannte Menge an Kupferkabeln und verursachte durch die Tat einen Schaden in Höhe von ca. 10.000 Euro. Die Polizei schließt nicht aus, dass zum Abtransport ein Fahrzeug benutzt wurde. Die Polizei Vechelde bittet unter der Telefonnummer 05302 930490 um Hinweise.

