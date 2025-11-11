PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Salzgitter mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 11.11.2025

Wolfenbüttel (ots)

Einbruch in Grundschule

Wolfenbüttel, Cranachstraße, 07.11.2025 von 17:00 Uhr bis 10.11.2025. 07:00 Uhr

Eine unbekannte Täterschaft warf mit einem Schachtdeckel die Fensterscheibe einer Grundschule ein. Im Gebäudeinneren wurden anschließend mehrere Räume durchwühlt und eine Tür beschädigt. Nach aktuellen polizeilichen Erkenntnissen konnte kein Diebesgut erlangt werden. Die eingesetzten Beamten führten eine Spurensuche am Tatort durch. Hinweise nimmt die Polizei Wolfenbüttel unter der Telefonnummer 05331 9330 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfenbüttel
Pressestelle/Öffentlichkeitsarbeit
Alena Franke
Telefon: 05331/933104
E-Mail: pressestelle@pi-sz.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Salzgitter mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Salzgitter
Weitere Meldungen: Polizei Salzgitter
Alle Meldungen Alle
  • 11.11.2025 – 15:44

    POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 11.11.2025

    Wolfenbüttel (ots) - Betrugsanrufe Wolfenbüttel, 11.11.2025, seit heute Morgen Im Bereich Wolfenbüttel kommt es aktuell vermehrt zu Betrugsanrufen bei älteren Menschen. Dabei geben sich die Täter am Telefon als Polizeibeamte aus und fordern einen hohen fünfstelligen Betrag. Dieser soll als Kaution für die Tochter oder den Sohn gezahlt werden, da durch sie/ihn ...

    mehr
  • 11.11.2025 – 13:40

    POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 11.11.2025.

    Salzgitter (ots) - Täterschaft scheiterte bei Einbruchsversuch. Salzgitter, Beddingen, Am Hafen, 07.11.2025, 16:15 Uhr-10.11.2025, 07:00 Uhr. Die Täterschaft hatte versucht, mittels eines Hebelwerkzeuges die Außenjalousie eines Bürotraktes gewaltsam zu öffnen. Sie scheiterten jedoch an ihrem Vorhaben und gelangten nicht in das Objekt. Es wurde jedoch ein Schaden ...

    mehr
  • 11.11.2025 – 13:39

    POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 11.11.2025.

    Salzgitter (ots) - Täterschaft erbeutete Kupferkabel. Salzgitter, Bleckenstedt, Westerholzweg, 08.11.2025, 15:00 Uhr-10.11.2025, 07:00 Uhr. Die Täterschaft gelangte nach Aufschneiden von Zaunelementen auf das Gelände eines Umspannwerkes und erbeutete annähernd 100 Meter Kupferkabel. Anschließend flüchtete sie vom Tatort. Die Polizei kann bei ihren Ermittlungen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren