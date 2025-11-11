POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 11.11.2025

Wolfenbüttel (ots) - Betrugsanrufe Wolfenbüttel, 11.11.2025, seit heute Morgen Im Bereich Wolfenbüttel kommt es aktuell vermehrt zu Betrugsanrufen bei älteren Menschen. Dabei geben sich die Täter am Telefon als Polizeibeamte aus und fordern einen hohen fünfstelligen Betrag. Dieser soll als Kaution für die Tochter oder den Sohn gezahlt werden, da durch sie/ihn ...

mehr