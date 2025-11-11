POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 11.11.2025
Wolfenbüttel (ots)
Einbruch in Grundschule
Wolfenbüttel, Cranachstraße, 07.11.2025 von 17:00 Uhr bis 10.11.2025. 07:00 Uhr
Eine unbekannte Täterschaft warf mit einem Schachtdeckel die Fensterscheibe einer Grundschule ein. Im Gebäudeinneren wurden anschließend mehrere Räume durchwühlt und eine Tür beschädigt. Nach aktuellen polizeilichen Erkenntnissen konnte kein Diebesgut erlangt werden. Die eingesetzten Beamten führten eine Spurensuche am Tatort durch. Hinweise nimmt die Polizei Wolfenbüttel unter der Telefonnummer 05331 9330 entgegen.
