PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Salzgitter mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 11.11.2025

Wolfenbüttel (ots)

Betrugsanrufe

Wolfenbüttel, 11.11.2025, seit heute Morgen

Im Bereich Wolfenbüttel kommt es aktuell vermehrt zu Betrugsanrufen bei älteren Menschen. Dabei geben sich die Täter am Telefon als Polizeibeamte aus und fordern einen hohen fünfstelligen Betrag. Dieser soll als Kaution für die Tochter oder den Sohn gezahlt werden, da durch sie/ihn ein vermeintlich schwerer oder tödlicher Verkehrsunfall verursacht worden ist. Die Polizei fordert niemals eine Kaution. Lassen Sie sich auf Anrufe dieser Art nicht ein. Wenn Sie sich unsicher sind, rufen Sie bei der örtlichen Polizeidienststelle an und fragen nach.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfenbüttel
Pressestelle/Öffentlichkeitsarbeit
Alena Franke
Telefon: 05331/933104
E-Mail: pressestelle@pi-sz.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Salzgitter mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Salzgitter
Weitere Meldungen: Polizei Salzgitter
Alle Meldungen Alle
  • 11.11.2025 – 13:40

    POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 11.11.2025.

    Salzgitter (ots) - Täterschaft scheiterte bei Einbruchsversuch. Salzgitter, Beddingen, Am Hafen, 07.11.2025, 16:15 Uhr-10.11.2025, 07:00 Uhr. Die Täterschaft hatte versucht, mittels eines Hebelwerkzeuges die Außenjalousie eines Bürotraktes gewaltsam zu öffnen. Sie scheiterten jedoch an ihrem Vorhaben und gelangten nicht in das Objekt. Es wurde jedoch ein Schaden ...

    mehr
  • 11.11.2025 – 13:39

    POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 11.11.2025.

    Salzgitter (ots) - Täterschaft erbeutete Kupferkabel. Salzgitter, Bleckenstedt, Westerholzweg, 08.11.2025, 15:00 Uhr-10.11.2025, 07:00 Uhr. Die Täterschaft gelangte nach Aufschneiden von Zaunelementen auf das Gelände eines Umspannwerkes und erbeutete annähernd 100 Meter Kupferkabel. Anschließend flüchtete sie vom Tatort. Die Polizei kann bei ihren Ermittlungen ...

    mehr
  • 11.11.2025 – 13:36

    POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 11.11.2025

    Vechelde (ots) - Hoher Sachschaden nach Diebstahl von Kupferkabeln. Vechelde, Liedingen, Bömkerfeldstraße, 06.11.2025, 13:30 Uhr-10.11.2025, 05:30 Uhr. Die Täterschaft erbeutete vom Gelände einer Baustelle eine noch unbekannte Menge an Kupferkabeln und verursachte durch die Tat einen Schaden in Höhe von ca. 10.000 Euro. Die Polizei schließt nicht aus, dass zum ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren