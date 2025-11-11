POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 11.11.2025

Polizei Salzgitter

Betrugsanrufe

Wolfenbüttel, 11.11.2025, seit heute Morgen

Im Bereich Wolfenbüttel kommt es aktuell vermehrt zu Betrugsanrufen bei älteren Menschen. Dabei geben sich die Täter am Telefon als Polizeibeamte aus und fordern einen hohen fünfstelligen Betrag. Dieser soll als Kaution für die Tochter oder den Sohn gezahlt werden, da durch sie/ihn ein vermeintlich schwerer oder tödlicher Verkehrsunfall verursacht worden ist. Die Polizei fordert niemals eine Kaution. Lassen Sie sich auf Anrufe dieser Art nicht ein. Wenn Sie sich unsicher sind, rufen Sie bei der örtlichen Polizeidienststelle an und fragen nach.

