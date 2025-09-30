LPI-J: Geschwindigkeitskontrolle in Bad Sulza

Niedertrebra (ots) - Am Stausee in Niedertrebra kam es gestern früh zu einem Wildunfall. Als dort ein Reh die Straße überquerte, konnte ein heranfahrender 37-jähriger Seat-Fahrer nicht mehr rechtzeitig bremsen und stieß mit dem Tier zusammen. Das Reh verstarb noch am Unfallort. Das Fahrzeug wurde nur leicht beschädigt und der Fahrer blieb unverletzt. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion Apolda Telefon: 03644 541225 ...

mehr