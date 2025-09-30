LPI-J: Geschwindigkeitskontrolle in Bad Sulza
Bad Sulza (ots)
Der Blitzer wurde am gestrigen Tag von der Polizei in Bad Sulza aufgestellt und eine Geschwindigkeitskontrolle durchgeführt. Die 30-er Zone haben in dieser Zeit 198 Fahrzeuge passiert. Es wurden 27 Verwarngelder und 12 Bußgelder verhängt. Die höchst gemessene Geschwindigkeit betrug an diesem Tag 61 km/h.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Apolda
Telefon: 03644 541225
E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell