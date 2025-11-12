Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 12.11.2025.

Salzgitter, Bad (ots)

Polizei ermittelt wegen Bedrohung.

Salzgitter, Bad, Liebenhaller Straße, dortiges Klinikum, 11.11.2025 gegen 21:15 Uhr.

Die bisherigen Ermittlungen der Polizei haben ergeben, dass ein 21-jähriger Mann in der Notaufnahme des Klinikums offensichtlich randaliert hatte. Im Tatverlauf soll er anwesende Mitarbeitende des Klinikums verbal bedroht haben. Er hatte dabei ein Messer in der Hand gehalten. Aufgrund dessen ist die Polizei mit einem Großaufgebot von Einsatzkräften zum Klinikum gefahren. Da sich der Tatverdächtige im Klinikum befunden hatte und es keine konkrete Aussage zum Aufenthaltsort gab, hatten die Einsatzkräfte das Krankenhaus nach dem Mann durchsucht. Die Durchsuchung führte nicht zur Ergreifung des Mannes.

Die Polizei fahndete nach dem Verursacher in Tatortnähe. Der 21-Jährige konnte gegen 0:45 Uhr im Bereich der Helenenstraße/Kniestedter Straße im Beisein einer Minderjährigen angetroffen werden. Er stand leicht unter dem Einfluss alkoholischer Getränke.

Da bei dem Mann eine psychische Ausnahmesituation nicht ausgeschlossen werden konnte, musste er einer Fachklinik vorgestellt werden. Er stand offensichtlich in einem Arbeitsverhältnis mit dem Klinikum. Bei der Tatausführung ist niemand verletzt worden.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell