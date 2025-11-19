Polizei Gütersloh

POL-GT: Zigarettendiebstahl nach Tankstelleneinbruch

Gütersloh (ots)

Steinhagen (MK) - Zwei unbekannte Täter hebelten in der vergangenen Mittwochnacht (19.11.) einen Tankstellenshop an der Bahnhofstraße auf und stahlen im Anschluss eine unbestimmte Menge Zigaretten und Tabakdosen aus dem Verkaufsraum. Durch ein Überwachungssystem konnte die Tatzeit auf 02.15 Uhr eingegrenzt werden. Wenige Minuten später flüchteten die Einbrecher mit einem Auto in unbekannte Richtung.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer hat zur Tatzeit verdächtige Beobachtungen am Tatort oder in dessen Umgebung machen können? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell