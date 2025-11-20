PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Gütersloh

POL-GT: 27-Jähriger lernt nicht - Blutprobe abgenommen

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Ein Cupra-Fahrer, welche eine baustellenbedingte Einbahnstraße entgegen der Fahrtrichtung nutzte, weckte am Donnerstagmorgen (20.11., 01.00 Uhr) die Aufmerksamkeit der Polizei. Als der Mann auf der Brockhänger Straße kontrolliert werden sollte, fuhr er an den Straßenrand, stieg er aus seinem Wagen und rannte davon. In dem Auto stellten die Beamten Betäubungsmittel und entsprechendes Zubehör sicher. Nach dem Abschluss der Maßnahmen an dem Auto kam der 27-jährige Fahrer des Wagens zurück und fuhr offenbar in Richtung Hohenzollernstraße davon. Dort trafen ihn die Beamten erneut an. In dem Fall rannte er nicht weg. Vor Ort ergab sich der Verdacht, dass der Oelder unter Drogeneinfluss stand. Ihm wurde daraufhin eine Blutprobe abgenommen. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

