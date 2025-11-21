PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gütersloh mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Gütersloh

POL-GT: Benzstraße - 70-Jährige bei Unfall schwer verletzt

Gütersloh (ots)

Rietberg (FK) - Donnerstagnachmittag (20.11., 16.45 Uhr) verunfallte eine 70-jährige Opel-Fahrerin auf der Benzstraße. Sie zog sich schwere Verletzungen zu. Vorbehaltlich weiterer Ermittlungen ergab sich folgender Unfallhergang: Die Rheda-Wiedenbrückerin befuhr die Benzstraße in Richtung Heinrich-Heineke Straße. Aus bislang unbekannten Gründen fuhr sie in Höhe eines Wendehammers auf einen am Straßenrand abgestellten Anhängers für Wechselbrücken auf. Der Opel kollidierte mit der Deichsel des Anhängers. Die schwer verletzte Dame wurde in ein Bielefelder Krankenhaus gefahren. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Der Opel wurde abgeschleppt. Die Verkehrsunfallaufnahme wurde durch ein Unfallaufnahmeteam der Polizei Paderborn unterstützt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gütersloh mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Gütersloh
Weitere Meldungen: Polizei Gütersloh
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren