Polizei Gütersloh

POL-GT: Benzstraße - 70-Jährige bei Unfall schwer verletzt

Gütersloh (ots)

Rietberg (FK) - Donnerstagnachmittag (20.11., 16.45 Uhr) verunfallte eine 70-jährige Opel-Fahrerin auf der Benzstraße. Sie zog sich schwere Verletzungen zu. Vorbehaltlich weiterer Ermittlungen ergab sich folgender Unfallhergang: Die Rheda-Wiedenbrückerin befuhr die Benzstraße in Richtung Heinrich-Heineke Straße. Aus bislang unbekannten Gründen fuhr sie in Höhe eines Wendehammers auf einen am Straßenrand abgestellten Anhängers für Wechselbrücken auf. Der Opel kollidierte mit der Deichsel des Anhängers. Die schwer verletzte Dame wurde in ein Bielefelder Krankenhaus gefahren. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Der Opel wurde abgeschleppt. Die Verkehrsunfallaufnahme wurde durch ein Unfallaufnahmeteam der Polizei Paderborn unterstützt.

