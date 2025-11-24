POL-GT: Einbruch an der Bahnhofstraße in Verl

Gütersloh (ots) - Halle (Westf.) (FK) - Samstagabend (22.11., 23.35 Uhr) brachen bislang unbekannte Täter in eine Wohnung an der Langen Straße ein. Sie gelangten über den Balkon in die Wohnung. Diese durchsuchten sie. Gestohlen wurde Bargeld und Schmuck. Ersten Erkenntnissen nach gelangten die Täter über das Hausdach auf den Balkon. Zeugen bemerkten zwei Personen in der Umgebung. Eine von ihnen war ca. 30-40 Jahre ...

