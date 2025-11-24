POL-GT: Einbruch an der Bahnhofstraße in Verl
Gütersloh (ots)
Verl (FK) - Samstag (22.11., 17.15 Uhr - 22.45 Uhr) brachen bislang unbekannte Täter in eine Wohnung innerhalb eines Mehrfamilienhauses an der Bahnhofstraße ein. Gestohlen wurde Bargeld. Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen? Hinweise dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Rufnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.
Rückfragen bitte an:
Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/
Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell