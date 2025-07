Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Falsche Polizeibeamte betrügen Seniorin - Erspartes übergeben

Bünde (ots)

(hd) Am Dienstag (29.07.2025) rief gegen 13:00 Uhr ein vermeintlicher Polizeibeamter bei einer 81-jährigen Bünderin an. Er erklärte, dass eine Nachbarin überfallen worden sei. Um zu verhindern, dass auch die Seniorin Opfer einer solchen Straftat werde, müsse die Polizei ihre Wertsachen sicherstellen und vorübergehend in amtliche Verwahrung nehmen. Unter dem Eindruck dieser Schilderungen legte die Bünderin Bargeld, Schmuck und weitere Sachwerte zur Abholung bereit. Den Anweisungen des falschen Polizeibeamten folgend, deponierte sie die Gegenstände vor der Haustür. Diese wurden gegen 16:00 Uhr von einem Unbekannten abgeholt. Erst nach mehreren Stunden vertraute sich die Geschädigte ihren Nachbarn an. Diese informierten die echten Strafverfolgungsbehörden. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen in diesem Sachverhalt. Die Kreispolizeibehörde Herford warnt ausdrücklich vor der geschilderten Betrugsmasche und gibt Bürgerinnen und Bürgern folgende Präventionshinweise: - Die Polizei wird Sie niemals am Telefon nach Wertgegenständen und Geldbeträgen fragen, oder um deren Aushändigung bitten. - Lassen Sie grundsätzlich keine Unbekannten in Ihre Wohnung. - Fordern Sie von angeblichen Amtspersonen den Dienstausweis. - Rufen Sie beim geringsten Zweifel bei der Behörde an, von der die angebliche Amtsperson kommt. Suchen Sie die Telefonnummer der Behörde selbst heraus. Lassen Sie sich nicht durch die angebliche Amtsperson verbinden. - Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Legen Sie einfach auf.

