POL-KB: Korbach - Einbrecher in Bäckereifiliale
Korbach (ots)
Wenig zu holen gab es für unbekannte Einbrecher in der Nacht zu Freitag in einer Bäckereifiliale in der Medebacher Landstraße in Korbach.
Die Täter hatten eine Tür aufgehebelt und konnten so in das Geschäft gelangen. Hier hebelten sie eine Geldkassette auf. Die Unbekannte entwendeten aus der Kassette und einem Becher mit Kleingeld eine geringe Menge Bargeld. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 400 Euro.
Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Korbach, Tel. 05631-9710.
Dirk Richter
Kriminalhauptkommissar
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Waldeck-Frankenberg
Pommernstr. 41
34497 Korbach
Pressestelle
Telefon: 05631/971 160 oder -161
Fax: 0611/32766-1012
E-Mail: pp-poea-korbach-ast.ppnh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de
Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell