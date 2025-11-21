Polizei Korbach

POL-KB: Korbach - Einbrecher in Bäckereifiliale

Korbach (ots)

Wenig zu holen gab es für unbekannte Einbrecher in der Nacht zu Freitag in einer Bäckereifiliale in der Medebacher Landstraße in Korbach.

Die Täter hatten eine Tür aufgehebelt und konnten so in das Geschäft gelangen. Hier hebelten sie eine Geldkassette auf. Die Unbekannte entwendeten aus der Kassette und einem Becher mit Kleingeld eine geringe Menge Bargeld. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 400 Euro.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Korbach, Tel. 05631-9710.

