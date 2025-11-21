PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Korbach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Korbach

POL-KB: Korbach-Meineringhausen - Sachbeschädigungen durch Farbschmierereien

Korbach (ots)

Am Donnerstagabend kam es im Korbacher Stadtteil Meineringhausen zu mehreren Sachbeschädigungen durch Farbschmierereien. Die Polizei Korbach hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise.

Am Freitagmorgen erstattete ein Geschädigter Anzeige bei der Polizei Korbach. Nach bisherigen Erkenntnissen haben bisher unbekannte Täter am Donnerstag (20.November) in der Zeit zwischen 17.30 und 21.00 Uhr an mindestens zwei Häusern, einem Auto und der städtischen Walmehalle verschiedene Schriftzüge aufgesprüht.

An der Walmehalle brachten die Täter die Buchstaben "COP" und die Zahlen "1312" auf, an einem Wohnhaus die Buchstaben "ACAB" und an einem weiteren Haus die Zahlen "1312".

Nach ersten Schätzungen entstand Sachschaden im unteren vierstelligen Bereich.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Korbach, Tel. 05631-9710.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Waldeck-Frankenberg
Pommernstr. 41
34497 Korbach
Pressestelle

Telefon: 05631/971 160 oder -161
Fax: 0611/32766-1012
E-Mail: pp-poea-korbach-ast.ppnh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Korbach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Korbach
Weitere Meldungen: Polizei Korbach
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren