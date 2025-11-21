Polizei Korbach

POL-KB: Korbach-Meineringhausen - Sachbeschädigungen durch Farbschmierereien

Korbach (ots)

Am Donnerstagabend kam es im Korbacher Stadtteil Meineringhausen zu mehreren Sachbeschädigungen durch Farbschmierereien. Die Polizei Korbach hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise.

Am Freitagmorgen erstattete ein Geschädigter Anzeige bei der Polizei Korbach. Nach bisherigen Erkenntnissen haben bisher unbekannte Täter am Donnerstag (20.November) in der Zeit zwischen 17.30 und 21.00 Uhr an mindestens zwei Häusern, einem Auto und der städtischen Walmehalle verschiedene Schriftzüge aufgesprüht.

An der Walmehalle brachten die Täter die Buchstaben "COP" und die Zahlen "1312" auf, an einem Wohnhaus die Buchstaben "ACAB" und an einem weiteren Haus die Zahlen "1312".

Nach ersten Schätzungen entstand Sachschaden im unteren vierstelligen Bereich.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Korbach, Tel. 05631-9710.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell