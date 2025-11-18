Polizei Korbach

POL-KB: Edertal - Kleinbus fährt in Haus, Fahrer verstorben

Korbach (ots)

Am frühen Dienstagmorgen (18. November) kam es in der Affolderner Straße in Edertal-Mehlen zu einem tödlichen Verkehrsunfall.

Gegen 05.50 Uhr fuhr ein Kleinbus die Bundesstraße 485 aus Richtung Lieschensruh in Richtung in Bad Wildungen. In der Affolderner Straße in Mehlen fuhr er in einer Kurve geradeaus in ein Haus. Im Kleinbus befanden sich keine Fahrgäste. Der 76-jährige Busfahrer aus dem Landkreis Waldeck-Frankenberg wurde am Unfallort medizinisch erstversorgt und anschließend in ein Krankenhaus verbracht, wo er verstarb. Weitere Personen kamen nicht zu Schaden.

Nach derzeitigem Stand kann ein medizinischer Notfall nicht ausgeschlossen werden. Da die genaue Unfallursache aber noch unklar ist, hat die Staatsanwaltschaft Kassel einen Gutachter mit einer Rekonstruktion beauftragt. Der Gutachter hat seine Arbeit an der Unfallstelle am Dienstagmorgen aufgenommen.

Am Haus und an dem Kleinbus entstand erheblicher Sachschaden, der derzeit noch nicht beziffert werden kann. Eine Überprüfung der Statik des beschädigten Hauses wird noch durchgeführt.

Die Bundesstraße 485 war in Mehlen kurzzeitig in beide Richtungen gesperrt.

Die weiteren Ermittlungen werden bei der Polizeistation Bad Wildungen geführt, Unfallzeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 05621/70900 zu melden.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell