PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Korbach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Korbach

POL-KB: Edertal - Kleinbus fährt in Haus, Fahrer verstorben

Korbach (ots)

Am frühen Dienstagmorgen (18. November) kam es in der Affolderner Straße in Edertal-Mehlen zu einem tödlichen Verkehrsunfall.

Gegen 05.50 Uhr fuhr ein Kleinbus die Bundesstraße 485 aus Richtung Lieschensruh in Richtung in Bad Wildungen. In der Affolderner Straße in Mehlen fuhr er in einer Kurve geradeaus in ein Haus. Im Kleinbus befanden sich keine Fahrgäste. Der 76-jährige Busfahrer aus dem Landkreis Waldeck-Frankenberg wurde am Unfallort medizinisch erstversorgt und anschließend in ein Krankenhaus verbracht, wo er verstarb. Weitere Personen kamen nicht zu Schaden.

Nach derzeitigem Stand kann ein medizinischer Notfall nicht ausgeschlossen werden. Da die genaue Unfallursache aber noch unklar ist, hat die Staatsanwaltschaft Kassel einen Gutachter mit einer Rekonstruktion beauftragt. Der Gutachter hat seine Arbeit an der Unfallstelle am Dienstagmorgen aufgenommen.

Am Haus und an dem Kleinbus entstand erheblicher Sachschaden, der derzeit noch nicht beziffert werden kann. Eine Überprüfung der Statik des beschädigten Hauses wird noch durchgeführt.

Die Bundesstraße 485 war in Mehlen kurzzeitig in beide Richtungen gesperrt.

Die weiteren Ermittlungen werden bei der Polizeistation Bad Wildungen geführt, Unfallzeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 05621/70900 zu melden.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Waldeck-Frankenberg
Pommernstr. 41
34497 Korbach
Pressestelle

Telefon: 05631/971 160 oder -161
Fax: 0611/32766-1012
E-Mail: pp-poea-korbach-ast.ppnh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Korbach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Korbach
Weitere Meldungen: Polizei Korbach
Alle Meldungen Alle
  • 17.11.2025 – 12:11

    POL-KB: Diemelstadt-Roden - Einbrecher in Wohnhaus

    Korbach (ots) - Am Freitagabend (14. November) brachen bisher unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Straße Flüburg in Diemelstadt-Roden ein. Sie entwendeten Münzen und Schmuck. Die Polizei bittet um Hinweise. Die Täter schlugen eine Scheibe einer Terrassentür des Einfamilienhauses ein und konnten so in das Gebäude gelangen. Sie durchsuchten mehrere Räume und Behältnisse und entwendeten Münzen und Schmuck. Der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren