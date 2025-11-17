Polizei Korbach

POL-KB: Diemelstadt-Roden - Einbrecher in Wohnhaus

Korbach (ots)

Am Freitagabend (14. November) brachen bisher unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Straße Flüburg in Diemelstadt-Roden ein. Sie entwendeten Münzen und Schmuck. Die Polizei bittet um Hinweise.

Die Täter schlugen eine Scheibe einer Terrassentür des Einfamilienhauses ein und konnten so in das Gebäude gelangen. Sie durchsuchten mehrere Räume und Behältnisse und entwendeten Münzen und Schmuck. Der Wert des Diebesgutes ist noch unklar, der Sachschaden wurde auf 500 Euro geschätzt.

Die Tatzeit liegt zwischen 19.00 und 19.40 Uhr.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Korbach, Tel. 05631-9710.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell