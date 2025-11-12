PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-KB: Frankenberg - Jugendliche werfen Gegenstand von Brücke und beschädigen Fahrzeug, Zeugen gesucht

Korbach (ots)

Steinewerfer beschädigten am Montagnachmittag die Windschutzscheibe eines Autos, welches die B253 in Fahrtrichtung Frankenberg befuhr. Die Polizei ermittelt wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und sucht nach Zeugen.

Der Geschädigte, ein 50-jähriger Mann aus Frankenberg, fuhr am Montag (10. November) gegen 16:15 Uhr mit seinem Opel auf der B 253 in Richtung Frankenberg, als er zwei Jugendliche bemerkte, die einen Gegenstand, wahrscheinlich einen Stein, von der Brückenüberführung der K 125 auf sein Auto warfen. Der Gegenstand schlug in die Windschutzscheibe des Fahrzeugs ein und beschädigte diese. Glücklicherweise behielt der Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug, sodass es nicht auch noch zu einem Unfall kam. Der Sachschaden wird auf etwa 1500 Euro geschätzt.

Die Polizei in Frankenberg ermittelt nun wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und Sachbeschädigung und bittet Zeugen, sich unter 06451 72030 zu melden.

Annika Heuschneider

Polizeihauptkommissarin

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Waldeck-Frankenberg
Pommernstr. 41
34497 Korbach
Pressestelle

Telefon: 05631/971 160 oder -161
Fax: 0611/32766-1012
E-Mail: pp-poea-korbach-ast.ppnh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de

