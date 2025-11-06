Polizei Korbach

POL-KB: Korbach Meineringhausen - Baustellentoilette angezündet, Polizei sucht Zeugen

Korbach (ots)

Unbekannte Täter zündeten am Mittwochabend (5. November) gegen 21:30 Uhr eine mobile Toilette auf einer Baustelle in Meineringhausen an. Es entstand Sachschaden, Personen wurden nicht verletzt.

Als die Beamten der Polizeistation Korbach zum Einsatzort in der Straße Im Stöcker in Meineringhausen fuhren, stand das mobile Klo bereits im Vollbrand. Die Feuerwehr führte Löscharbeiten durch. Die Polizei geht davon aus, dass unbekannte Täter mit einem Feuerzeug die Toilette entzündeten. Diese wurde durch den Brand komplett zerstört. Der Sachschaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt.

Zeugenhinweise bitte an die Polizeistation Korbach unter 05631 971 0.

Annika Heuschneider

Polizeihauptkommissarin

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell