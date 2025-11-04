Polizei Korbach

POL-KB: Korbach und Volkmarsen - Einbrüche in Firmenfahrzeuge, Werkzeuge entwendet

Korbach (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag (1. November) brachen drei unbekannte Täter in ein Firmenfahrzeug in Korbach ein, indem sie ein Fenster aufhebelten und so die Tür öffneten. Zwei ähnliche Fälle gab es in der letzten Woche bereits in Volkmarsen. Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen für die Taten.

Am vergangenen Samstag gegen 02:30 Uhr meldete ein Zeuge, dass er soeben drei Personen gesehen habe, die Werkzeug aus einem Sprinter entwendet hätten, der in der Schwelmer Straße in Korbach abgestellt war. Die drei Täter seien dann in ein dunkles Auto, wahrscheinlich einen Passat gestiegen und vom Tatort geflohen. Die Täter konnten nicht weiter beschrieben werden. Die sofort entsandten Streifen der Polizeistation Korbach fahndeten erfolglos nach dem flüchtigen Fahrzeug. Am Tatort sicherten die Beamten anschließend Spuren und stellten fest, dass sich die Täter Zugang zu dem Fahrzeug verschafft hatten, indem sie ein kleines Seitenfenster aufhebelten, dann hindurchgriffen und so die Tür öffnen konnten. Dann entwendeten sie einige Boxen mit Werkzeugen aus dem Sprinter und luden sie in den dunklen Passat, mit dem sie kurz darauf vom Tatort flohen.

Am Nachmittag desselben Tages meldete sich eine Spaziergängerin bei der Polizei, die im Feldweg in der Verlängerung der Straße "In den Lehnen" in Korbach mehrere Werkzeugkoffer aufgefunden hatte. Die meisten der Koffer konnten später der Tat in der Nacht zugeordnet werden, die Werkzeuge befanden sich nicht mehr in den Koffern. Die Höhe des Sachschadens ist noch unbekannt.

Die Tat in Korbach ähnelt stark einer Tat, die in der letzten Woche in Volkmarsen verübt wurde. Am Mittwochmorgen (29. Oktober) gegen 3 Uhr brachen unbekannte Täter in zwei Sprinter ein, die auf einem Firmengelände in der Warburger Straße in Volkmarsen abgestellt waren. Auch hier verschafften sich die unbekannten Täter Zutritt zu den Firmenfahrzeugen, indem sie eine kleine Seitenscheibe aufhebelten und so die Tür öffnen konnten. Auch bei diesen Taten entwendeten die Täter Maschinen und Werkzeuge, die in Regalen im Fahrzeug lagen. Zur Schadenshöhe können noch keine Angaben gemacht werden.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Korbach, Tel. 05631-9710 oder die Polizeistation Bad Arolsen unter 05691 97990

Annika Heuschneider

Polizeihauptkommissarin

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell