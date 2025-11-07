PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Korbach

POL-KB: Bad Arolsen- Mengeringhausen - Mann von Hund gebissen, Polizei bittet um Hinweise

Korbach (ots)

Gestern Abend (6. November) gegen 18 Uhr ging ein 39-jähriger zum Briefkasten in der Landstraße in Mengeringhausen, als ihm auf dem Gehweg auf Höhe der Hausnummer 46 ein Mann mit seinem Hund entgegenkam. Der Hund sprang unvermittelt an dem 39-Jährigen hoch und biss ihn in den Oberschenkel. Anstatt dem Verletzten seine Personalien zu geben, ging der Hundehalter weiter und verließ den Tatort. Die Polizei ermittelt nun wegen fahrlässiger Körperverletzung und bittet um Hinweise zur Identität des Hundehalters. Dieser ist etwa 70 Jahre alt und von schlanker Gestalt. Zur Tatzeit trug er dunkle Kleidung und einen Hut. Der Hund ist etwa kniehoch und hat mittellanges schwarzes Fell und eine helle Brust.

Hinweise zu dem Hund und seinem Besitzer bitte an die Polizeistation Bad Arolsen unter Tel. 05691-97990.

Annika Heuschneider

Polizeihauptkommissarin

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Waldeck-Frankenberg
Pommernstr. 41
34497 Korbach
Pressestelle

Telefon: 05631/971 160 oder -161
Fax: 0611/32766-1012
E-Mail: pp-poea-korbach-ast.ppnh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell

  Druckversion
