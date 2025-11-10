Polizei Korbach

POL-KB: Burgwald Ernsthausen - Versuchter Raub auf Tankstelle, Täter flüchtet ohne Beute

Korbach (ots)

Heute Morgen gegen 07:45 Uhr versuchte ein Unbekannter eine Tankstelle in der Marburger Straße in Ernsthausen zu überfallen. Eine Mitarbeiterin der Tankstelle konnte den Täter vertreiben, so dass der Unbekannte ohne Beute flüchtete. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Der mit einer Sturmhaube maskierte Täter betrat gegen 07:45 Uhr den Verkaufsraum der Tankstelle und forderte die Kassiererin auf, Bargeld in einen mitgebrachten Beutel zu packen. Dabei hielt er ihr ein Cuttermesser entgegen. Außerdem drohte er an, eine Bombe zu zünden und hielt eine Fernbedienung in der anderen Hand. Anstatt den Forderungen nachzukommen, forderte die Mitarbeiterin den Mann auf, das Gebäude zu verlassen und griff dabei nach einem bereitstehenden Pfefferspray. Als dann in einem an den Kassenbereich angrenzenden Büroraum ein Hund anfing zu bellen, ergriff der Täter ohne Beute die Flucht in Richtung Ortsmitte.

Bei dem Unbekannten handelt es sich um einen etwa 25 bis 30 Jahre alten Mann von kräftiger Statur. Er war bekleidet mit einer dunklen Mütze, einer dunklen Jacke und einer dunklen Hose. Außerdem trug er schwarze Sneaker mit weißer Sohle und graue Handschuhe. Er hatte einen schwarzen Stoffbeutel mit weißer Kordel und rotem Schriftzug dabei.

Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Korbach unter 05631 971 0 zu melden.

Annika Heuschneider

Polizeihauptkommissarin

