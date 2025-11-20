Polizei Korbach

POL-KB: Korbach - Lautstarker Streit mit Partnerin endet mit Festnahme eines mit Haftbefehlen gesuchten 38-Jährigen

Korbach (ots)

Ein lautstarker Streit mit seiner Lebensgefährtin wurde gestern Abend (19. November) einem mit mehreren Haftbefehlen gesuchten 38-jährigen Mann zum Verhängnis.

Gegen 19.50 Uhr teilte ein Anrufer der Polizei Korbach mit, dass sich aktuell im Bereich der Medebacher Landstraße in Korbach einem Mann und einer Frau lautstark streiten, wobei der Mann auch beleidigend geworden sein soll.

Nur kurz nach dem Anruf konnte die Polizei das Pärchen in der Höhe des Busparkplatzes Hauerstadion in der Medebacher Landstraße antreffen. Beide standen offensichtlich unter Alkoholeinfluss. Die Polizeibeamten konnten das streitbare Pärchen trennen und beruhigen. Bei einer Befragung gab die Frau an, dass man in einer Beziehung sei und gestritten habe. Es sei aber zu keinen körperlichen Übergriffen gekommen. Wegen möglicher Beleidigungen wollte die Frau auch keine Anzeige erstatten.

Aktuell lag zwar keine Straftat vor, der 38-Jährige wurde dennoch festgenommen:

Eine anschließende Überprüfung hatte ergeben, dass der Mann mit mehreren Haftbefehlen, unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, gesucht wurde. Der 38-Jährige befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

