PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Korbach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Korbach

POL-KB: Korbach - Lautstarker Streit mit Partnerin endet mit Festnahme eines mit Haftbefehlen gesuchten 38-Jährigen

Korbach (ots)

Ein lautstarker Streit mit seiner Lebensgefährtin wurde gestern Abend (19. November) einem mit mehreren Haftbefehlen gesuchten 38-jährigen Mann zum Verhängnis.

Gegen 19.50 Uhr teilte ein Anrufer der Polizei Korbach mit, dass sich aktuell im Bereich der Medebacher Landstraße in Korbach einem Mann und einer Frau lautstark streiten, wobei der Mann auch beleidigend geworden sein soll.

Nur kurz nach dem Anruf konnte die Polizei das Pärchen in der Höhe des Busparkplatzes Hauerstadion in der Medebacher Landstraße antreffen. Beide standen offensichtlich unter Alkoholeinfluss. Die Polizeibeamten konnten das streitbare Pärchen trennen und beruhigen. Bei einer Befragung gab die Frau an, dass man in einer Beziehung sei und gestritten habe. Es sei aber zu keinen körperlichen Übergriffen gekommen. Wegen möglicher Beleidigungen wollte die Frau auch keine Anzeige erstatten.

Aktuell lag zwar keine Straftat vor, der 38-Jährige wurde dennoch festgenommen:

Eine anschließende Überprüfung hatte ergeben, dass der Mann mit mehreren Haftbefehlen, unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, gesucht wurde. Der 38-Jährige befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Waldeck-Frankenberg
Pommernstr. 41
34497 Korbach
Pressestelle

Telefon: 05631/971 160 oder -161
Fax: 0611/32766-1012
E-Mail: pp-poea-korbach-ast.ppnh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Korbach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Korbach
Weitere Meldungen: Polizei Korbach
Alle Meldungen Alle
  • 18.11.2025 – 09:38

    POL-KB: Edertal - Kleinbus fährt in Haus, Fahrer verstorben

    Korbach (ots) - Am frühen Dienstagmorgen (18. November) kam es in der Affolderner Straße in Edertal-Mehlen zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Gegen 05.50 Uhr fuhr ein Kleinbus die Bundesstraße 485 aus Richtung Lieschensruh in Richtung in Bad Wildungen. In der Affolderner Straße in Mehlen fuhr er in einer Kurve geradeaus in ein Haus. Im Kleinbus befanden sich keine Fahrgäste. Der 76-jährige Busfahrer aus dem ...

    mehr
  • 17.11.2025 – 12:11

    POL-KB: Diemelstadt-Roden - Einbrecher in Wohnhaus

    Korbach (ots) - Am Freitagabend (14. November) brachen bisher unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Straße Flüburg in Diemelstadt-Roden ein. Sie entwendeten Münzen und Schmuck. Die Polizei bittet um Hinweise. Die Täter schlugen eine Scheibe einer Terrassentür des Einfamilienhauses ein und konnten so in das Gebäude gelangen. Sie durchsuchten mehrere Räume und Behältnisse und entwendeten Münzen und Schmuck. Der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren