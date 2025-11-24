PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Gütersloh

POL-GT: Zwei Tageswohnungseinbrüche in Versmold

Gütersloh (ots)

Versmold (MK) - Unbekannte Täter sind am Freitag (21.11.) in zwei Einfamilienhäuser am Kastanienweg und an der Sandortstraße gewaltsam eingebrochen. Mögliche Tatzusammenhänge werden im Rahmen der jeweiligen Ermittlungen geprüft.

Am Kastanienweg hebelten zwei Einbrecher gegen 19.15 Uhr ein Fenster auf und durchsuchten anschließend die Wohnräume. Durch ein Überwachungssystem konnte die Tatzeit eingegrenzt werden. Gestohlen wurde eine geringe Menge Bargeld. Einen höheren Beuteschaden erzielten unbekannte Täter in einem Einfamilienhaus an der Sandortstraße. Dort nutzten die Einbrecher einen Tatzeitraum von 14.00 - 19.45 Uhr. Nachdem ein Fenster aufgehebelt wurde, suchten die Täter nach Wertgegenständen und haben ersten Feststellungen nach Goldschmuck gestohlen.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann weitere Angaben zu den Einbrüchen machen oder hatte verdächtige Beobachtungen im Bereich der Tatorte? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

