Polizei Gütersloh

POL-GT: 15-jähriger Radfahrer verletzt sich bei Kollision mit Pkw schwer

Gütersloh (ots)

Harsewinkel (MK) - Am Freitagnachmittag (21.11., 16.50 Uhr) ereignete sich auf der Brockhäger Straße ein Verkehrsunfall zwischen einem Autofahrer und einem Radfahrer, der sich dabei schwer verletzte.

Zuvor befuhr ein 49-jähriger Gütersloher mit einem Mazda die Brockhäger Straße in Richtung Innenstadt. Kurz nach der Einmündung Nordstraße beabsichtigte der Mazda-Fahrer einen Fußgängerüberweg weiter Richtung Stadtzentrum zu passieren. Unvermittelt querte der 15-jährige Jugendliche mit seinem Fahrrad den Fußgängerüberweg in Richtung Nordstraße. In der Folge kam es zur Kollision, bei welcher der Radfahrer zu Sturz kam und sich verletzte.

Der anschließend eingesetzte Rettungsdienst brachte den 15-Jährigen für weitere stationäre Untersuchungen und zur Behandlung in ein Gütersloher Krankenhaus. Der 49-jährige Autofahrer blieb unverletzt. Der geschätzte Sachschaden lag bei rund 1700 Euro.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell