Polizei Gütersloh

POL-GT: Unbekannte verwüsten Schulräume

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Zwischen Freitagnachmittag (21.11.) und Sonntagnachmittag (23.11.) gelangten Personen auf bislang unbekannte Art und Weise in eine Schule an der Feldstraße. Ersten Ermittlungen nach brachen sie zwei Räume im Bereich der Schulverwaltung auf und verwüsteten diese. Ob etwas gestohlen worden ist, konnte noch nicht ermittelt werden.

Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu der Tat machen? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei unter der Rufnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

