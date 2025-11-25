POL-GT: Tankstelleneinbruch an der Brockhagener Straße
Gütersloh (ots)
Steinhagen (MK) - Bislang unbekannte Täter sind in der vergangenen Dienstagnacht (25.11., 01.25 Uhr) in eine Tankstelle an der Brockhagener Straße eingebrochen. Durch ein Überwachungssystem konnte der Tatzeitraum eingegrenzt werden. Sie hebelten die Schiebetür zum Tankstellenshop auf und entwendeten Zigaretten aus den Auslagen am Kassenbereich.
Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann weitere Angaben zu dem Einbruch machen oder hat rund um die Tatzeit verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise oder Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.
