Polizei Gütersloh

POL-GT: Taschendiebin in Herzebrock-Clarholz unterwegs - weitere Geschädigte gesucht

Gütersloh (ots)

Herzebrock-Clarholz (FK) - Ein zur Entstempelung ausgeschriebenes Kennzeichen erregte Montagmorgen (24.11., 10.00 Uhr) die Aufmerksamkeit der Polizei. Ein Mann und eine Frau waren mit dem Auto auf der Von-Steinfurt Straße unterwegs. Bei der Überprüfung der Personen fanden die Beamten ein fremdes Portemonnaie. Dieses konnte einer Dame aus Herzebrock-Clarholz zugeordnet werden. In der Folge ergab sich der Verdacht, dass die 52-jährige Mitfahrerin das Portemonnaie kurz zuvor in einem Discounter an der Beelener Straße gestohlen hatte. Fahrer und Beifahrerin wurden vorläufig festgenommen. Der 52-jährige Rumäne, der Fahrer des Wagens, wurde anschließend wieder entlassen. Die 52-jährige Mitfahrerin, ebenfalls eine Frau aus Rumänien, erfüllte die Voraussetzungen für ein beschleunigtes Verfahren. Die Staatsanwaltschaft regte eine Verurteilung im Rahmen dessen an.

Im weiteren Verlauf der Ermittlungen wurde auch ein Discounter an der Clarholzer Straße aufgesucht. Dort teilte man den Beamten mit, dass es auch dort kurz dort zu einem Diebstahl gekommen war. Die Geschädigte war nicht mehr vor Ort.

Die Polizei bittet darum, dass sich bestohlene Personen melden. Möglicherweise kann man dem Duo weitere Taten zuordnen. Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei unter der Rufnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell