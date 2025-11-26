Polizei Gütersloh

POL-GT: Graffitischmierereien in der Gütersloher Innenstadt - Polizei bittet um Hinweise

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - In der Nacht zu Dienstag (24.11. - 25.11.) waren in der Gütersloher bislang unbekannte Personen unterwegs, welche mehrere Hausfassaden mit Schriftzügen beschmiert haben. Die Sachbeschädiger nutzten blaue und orange Farbe. Bislang hat die Polizei fünf Anzeigen dazu aufgenommen. Die Tatorte liegen an der Berliner Straße, der Moltkestraße und der Schulstraße. Die Polizei hat die Ermittlungen zu den Schmierereien aufgenommen und sucht Zeugen. Wer hat in den vergangenen Tagen verdächtige Personen in der Innenstadt beobachtet? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei unter der Rufnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

