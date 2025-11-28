Polizei Gütersloh

POL-GT: E-Scooter-Dieb hortet Diebesgut in seiner Wohnung

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Zeugen gaben den entscheidenden Hinweis, welcher am Mittwochabend (26.01.) zur Auffindung mehrerer gestohlener E-Scooter in einer Wohnung im südlichen Stadtgebiet führte. Beim Betreten seiner Wohnung und der dazugehörigen Kellerräume fanden die Beamten E-Scooter und entsprechende Bauteile auf. Schnell ergab sich der Verdacht, dass diese aus diversen Diebstählen stammen. Ersten Ermittlungen nach sind sechs der E-Scooter als gestohlen gemeldet worden.

Im Zuge der Ermittlungen wurden in der Wohnung weitere Gegenstände sichergestellt. Darunter Computer, Mobitelefone und eine Schreckschusspistole. Die Polizei prüft, inwieweit diese legal erworben worden sind. Das Verfahren richtete sich gegen einen 20-jährigen Gütersloher. Die Ermittlungen dauern an.

