POL-GT: Fahrradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Gütersloh (ots)

Harsewinkel (FK) - Donnerstagnachmittag (27.11., 16.38 Uhr) erlitt ein Fahrradfahrer bei einem Unfall schwere Verletzungen.

Vorbehaltlich weiterer Ermittlungen kam es wie folgt zu dem Unfall: Ein 18-jähriger Suzuki-Fahrer aus Harsewinkel befuhr die Hesselteicher Straße aus dem Stadtbereich kommen. Dabei kam es in Höhe der Talstraße zu einem Zusammenstoß mit einem 15-jährigen Fahrradfahrer, welcher den dortigen Fußgängerüberweg aus Sicht des Autofahrers von links kommend überquert. Durch den Zusammenstoß kollidiert der Radfahrer ebenfalls mit einem im Gegenverkehr stehenden Citroen. Der 15-Jährige Jugendliche aus Harsewinkel erlitt schwere Verletzungen. Mit einem Rettungswagen wurde er in ein nahegelegenes Krankenhaus gefahren.

