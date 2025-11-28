POL-GT: Fahrradfahrer bei Unfall schwer verletzt
Gütersloh (ots)
Harsewinkel (FK) - Donnerstagnachmittag (27.11., 16.38 Uhr) erlitt ein Fahrradfahrer bei einem Unfall schwere Verletzungen.
Vorbehaltlich weiterer Ermittlungen kam es wie folgt zu dem Unfall: Ein 18-jähriger Suzuki-Fahrer aus Harsewinkel befuhr die Hesselteicher Straße aus dem Stadtbereich kommen. Dabei kam es in Höhe der Talstraße zu einem Zusammenstoß mit einem 15-jährigen Fahrradfahrer, welcher den dortigen Fußgängerüberweg aus Sicht des Autofahrers von links kommend überquert. Durch den Zusammenstoß kollidiert der Radfahrer ebenfalls mit einem im Gegenverkehr stehenden Citroen. Der 15-Jährige Jugendliche aus Harsewinkel erlitt schwere Verletzungen. Mit einem Rettungswagen wurde er in ein nahegelegenes Krankenhaus gefahren.
Rückfragen bitte an:
Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/
Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell