POL-DH: --- Sulingen - Auf geparkten Pkw aufgefahren ---

Ein 36-jähriger Pkw-Fahrer ist am späten Donnerstagnachmittag in der Bassumer Straße auf einen geparkten Pkw aufgefahren und dabei schwer verletzt worden. Der 36-Jährige befuhr gegen 17.50 Uhr die Bassumer Straße in Richtung Lange Straße. Aus noch ungeklärter Ursache fuhr er ungebremst auf einen am Fahrbahnrand geparkten Pkw auf. Bei dem Unfall wurde der 36-Jährige schwer verletzt. Der Rettungsdienst versorgte den Verletzten und brachte ihn in ein Krankenhaus. Es entstand ein Schaden von mindesten 11000 Euro.

