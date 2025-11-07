Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Lembruch - Einbruch ---

Diepholz (ots)

Unbekannte sind in der Nacht zu Donnerstag in Lembruch, Schodden Hof, in das Bürogebäude eines Ferienparks eingebrochen. In der Zeit zwischen 22 Uhr und 08 Uhr drangen der oder die Täter gewaltsam durch ein Fenster in das Gebäude ein. Aus dem Büro entwendeten sie einen Tresor mit Bargeld und Papieren. Anschließend flüchteten die Einbrecher unerkannt. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest. Die Polizei sucht Zeugen des Einbruchs, die eventuell den Abtransport des Tresors gesehen haben. Hinweise nimmt die Polizei Diepholz, Tel 05441 / 9710, entgegen.

