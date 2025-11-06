Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Wagenfeld - Einbruch in Mehrfamilienhaus ---

Diepholz (ots)

Unbekannte sind am Mittwoch zwischen 06.00 Uhr und 17.30 Uhr in ein Mehrfamilienhaus in der Mindener Straße eingebrochen. Der oder die Täter drangen gewaltsam in das Erdgeschoss des Mehrgenerationenhauses ein und durchsuchten mehrere Räume. Anschließend brachen sie gewaltsam eine Tür auf und durchsuchten auch die Räume im Obergeschoss. Nach ersten Erkenntnissen entwendeten die Einbrecher Bargeld und Bankkarten. Nach dem Einbruch konnten die Täter unerkannt flüchten. Die Polizei Diepholz bittet um Hinweise auf verdächtige Personen unter Tel. 05441 / 9710.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell