Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Stuhr - Schulkind angefahren und geflüchtet ---

Diepholz (ots)

Ein bislang Unbekannter hat mit seinem Pkw am Dienstagmorgen gegen 07.40 Uhr in Stuhr-Moordeich ein Schulkind auf dem Fahrrad angefahren und ist anschließend geflüchtet. Der 10-jährige Junge befuhr mit dem Fahrrad die Straße Am Hexendeich in Richtung Schule. Ein, nach seiner Aussage, dunkelroter Pkw überholte ihn und touchierte beim Widereinscheren das Vorderrad des Fahrrades. Der Junge stürzte und verletzte sich dabei leicht. Der Verursacher kümmerte sich nicht um den gestürzten Jungen, sondern fuhr einfach weiter. Die Mutter kümmerte sich um ihren leicht verletzten Sohn und informierte die Polizei. Die Polizei ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht und bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, oder Hinweise zu dem geflüchteten Fahrzeug machen können, sich unter Tel. 0421 / 4270790 zu melden.

