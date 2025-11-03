Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Rehden - Millionenschaden durch Fritteusenbrand ---

Diepholz (ots)

In einer Produktionshalle einer Firma zur Chips Herstellung in Rehden, In den Zuschlägen, geriet am frühen Montagmorgen gegen 05.20 Uhr eine große Fritteuse in Brand. Die sofort alarmierte Feuerwehr konnte das Feuer in einer der Produktionshallen schnell unter Kontrolle bringen und löschen.

Durch das Feuer entstand, nach ersten Erkenntnissen, ein Schaden an der Fertigungshalle und der großen Fritteuse von ca. 2 Millionen Euro.

Die Brandursache ist nach ersten Ermittlungen ein technischer Defekt, Hinweise auf eine Brandstiftung liegen nicht vor. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

