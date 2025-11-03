POL-DH: --- Brockum - Gut besuchter und friedlicher 2. Markttag

Diepholz (ots) - Ein 34-jähriger Motorradfahrer ist am Sonntagmittag bei einem Verkehrsunfall in der Sudweyher Straße schwer verletzt worden. Der 34-Jährige befuhr mit seinem Motorrad die Sudweyher Straße und geriet in einer Linkskurve nach rechts von der Straße ab. Das Motorrad kollidierte mit einer Richtungstafel und landete anschließend auf einem Acker. Der 34-jährige Fahrer wurde schwer verletzt. Der ...

