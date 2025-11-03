POL-DH: --- Brockum - Gut besuchter und friedlicher 2. Markttag ---
Diepholz (ots)
Der 2.Markttag des Brockumer Marktes war tagsüber von überwiegend Familien gut besucht. In den Abendstunden bis in die Nacht wurde auch am 2.Tag ausgelassen aber friedlich gefeiert. Die Polizei verzeichnete nur wenige, zumeist markttypische, Einsätze.
