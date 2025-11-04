Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Sulingen - Fußgängerin schwer verletzt ---

Diepholz (ots)

Bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Lange Straße / Lindenstraße wurde am Montagabend gegen 18.40 Uhr eine Fußgängerin schwer verletzt. Eine 28-jährige Fahrerin wollte mit ihrem Pkw von der Langen Straße in die Lindenstraße abbiegen. Hierbei übersah sie die 50-jährige Fußgängerin, die bei Grün die Kreuzung überquerte. Bei der Kollision wurde die Fußgängerin zu Boden geschleudert und schwer verletzt. Der Rettungsdienst versorgte sie und brachte sie anschließend ins Krankenhaus. Auch die 28-jährige Fahrerin erlitt einen Schock und musste vom Rettungsdienst versorgt werden. Es entstand ein Schaden von ca. 3000 Euro.

