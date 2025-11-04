Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Stuhr - Verkehrsunfall ---

Diepholz (ots)

An einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Hauptstraße (B 51) / Wildeshauser Straße waren am Montagnachmittag gegen 14.50 Uhr drei Pkw beteiligt. Eine 22-jährige Fahrerin hatte an der Kreuzung die Vorfahrt nicht beachtet und war mit dem Pkw eines 72-jährigen Fahrers kollidiert. Dabei wurde ihr Pkw noch gegen einen an der Ampel wartenden Pkw einer 65-jährigen Fahrerin geschleudert. Alle drei Fahrer blieben zum Glück unverletzt. Die Pkw der 22-Jährigen und des 72-Jährigen waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Schaden von zusammen rund 63000 Euro.

