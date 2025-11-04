PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Stuhr - Verkehrsunfall ---

Diepholz (ots)

An einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Hauptstraße (B 51) / Wildeshauser Straße waren am Montagnachmittag gegen 14.50 Uhr drei Pkw beteiligt. Eine 22-jährige Fahrerin hatte an der Kreuzung die Vorfahrt nicht beachtet und war mit dem Pkw eines 72-jährigen Fahrers kollidiert. Dabei wurde ihr Pkw noch gegen einen an der Ampel wartenden Pkw einer 65-jährigen Fahrerin geschleudert. Alle drei Fahrer blieben zum Glück unverletzt. Die Pkw der 22-Jährigen und des 72-Jährigen waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Schaden von zusammen rund 63000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diepholz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Thomas Gissing
Telefon: 05441 / 971-0 (Durchwahl -104)
Mobil: 0152/09480104
www.pi-dh.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell

