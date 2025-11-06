PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Stuhr - Kind angefahren ---

Diepholz (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag in der Bassumer Straße wurde ein 8-jähriges Kind von einem Pkw angefahren und leicht verletzt. Eine 48-jährige Pkw-Fahrerin befuhr gegen 15.35 Uhr die Bassumer Straße. An einer Querungshilfe fuhr ein 8-jähriges Schulkind mit dem Fahrrad unvermittelt über die Straße. Die Pkw-Fahrerin konnte einen leichten Zusammenprall trotz Gefahrenbremsung nicht verhindern. Das Kind stürzte und verletzte sich leicht am Knie. Unfallzeugen und die Mutter kümmerten sich zunächst um das verletzte Kind. Auch die Pkw-Fahrerin stand sichtlich unter Schock. Das Kind und auch die Pkw-Fahrerin wurden vom Rettungsdienst versorgt. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Weyhe, Tel. 0421 / 80660, zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diepholz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Thomas Gissing
Telefon: 05441 / 971-0 (Durchwahl -104)
Mobil: 0152/09480104
www.pi-dh.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell

