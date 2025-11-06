Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Syke - Durchsuchungen in Betäubungsmittel Verfahren ---

Diepholz (ots)

Am frühen Mittwochmorgen hat die Polizei in Syke zeitgleich mehrere Wohnungen von Tatverdächtigen in einem Ermittlungsverfahren wegen unerlaubtem Handel mit Betäubungsmitteln und Cannabis durchsucht. Die Staatsanwaltschaft hatte zuvor in dem Ermittlungsverfahren gegen acht Beschuldigte Durchsuchungsbeschlüsse erwirkt.

Mit Unterstützung durch die Bereitschaftspolizei und Diensthunden wurden am Mittwochmorgen alle acht Wohnungen zeitgleich aufgesucht und durchsucht. Die Polizei konnte Kokain, Amphetamine und Cannabis sicherstellen. Es wurden auch mehrere Waffen gefunden und beschlagnahmt. Des Weiteren sicherte die Polizei Aufzeichnungen und beschlagnahmte Datenträger und Bargeld. Die acht Beschuldigten wurden teilweise für weitere polizeiliche Maßnahmen zur Dienststelle gebracht. Im Anschluss wurden sie wieder entlassen. In einem nächsten Schritt muss die Polizei jetzt die sichergestellten und beschlagnahmten Gegenstände auswerten.

