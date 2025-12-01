Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Pkw-Brand auf Firmengelände, PM Nr. 3 - Zeugenaufruf

Heidelberg (ots)

Am Samstagmorgen kam es um kurz nach 7 Uhr zu einem Brand auf dem Firmengelände eines Abschleppunternehmens in der Eppelheimer Straße. Nach derzeitigem Erkenntnisstand geriet ein auf dem umzäunten Areal abgestellter weißer Transporter aus noch unbekannter Ursache in Brand. Die Flammen griffen im weiteren Verlauf auf angrenzende Fahrzeuge über. Insgesamt sieben Fahrzeuge, darunter auch ein Boot auf einem Trailer, wurden durch das Feuer in Mitleidenschaft gezogen. Verletzt wurde niemand. Der entstandene Gesamtschaden wird auf 8.000 Euro geschätzt. Der Brand konnte durch die Feuerwehr gegen 8 Uhr vollständig gelöscht werden. Nach aktuellem Ermittlungsstand ist die Ursache des Brandes noch unklar, weshalb die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufnahm. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon unter der Telefonnummer 0621/174-4444 zu melden.

