Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Unbekannter verursacht Unfall und lässt Fahrzeug zurück - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Am Sonntagabend beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer oder eine Autofahrerin in der Lange Rötterstraße gleich mehrere Fahrzeuge, Verkehrsschilder, Fahrradständer sowie Poller und flüchtete im Anschluss.

Ersten Unfallermittlungen zufolge soll der oder die Unbekannte gegen 21:30 Uhr mit einem Audi in der Lange Rötterstraße unterwegs gewesen und dabei an unübersichtlichen Stellen rücksichtslos und mit überhöhter Geschwindigkeit gefahren sein. Aus bislang unbekannten Gründen kam der/die Fahrer/in von der Fahrbahn ab und kollidierte dabei mit insgesamt vier Fahrzeugen, zwei Fahrrädern, zwei Verkehrsschildern, Fahrradständern und mehreren Pollern. Im Anschluss fuhr der oder die Verursacher/in zunächst davon und ließ das stark beschädigte Auto letztendlich in der Eichendorfstraße zurück. Von dort aus flüchtete er oder sie zu Fuß in unbekannte Richtung. Ob die Person bei dem Unfall verletzt wurde, ist bislang nicht bekannt. Die Eigentumsverhältnisse des Fahrzeugs konnte durch die Abfrage des Kennzeichens im polizeilichen System ermittelt werden, jedoch ist die Fahrereigenschaft noch Gegenstand der laufenden Ermittlungen. An dem Audi entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Dieser wurde polizeilich beschlagnahmt und abgeschleppt. Der Gesamtschaden wird auf einen mittleren fünfstelligen Betrag geschätzt.

Personen, die durch die Fahrweise des oder der Unbekannten gefährdet oder gar geschädigt wurden oder Hinweise auf den Fahrer/die Fahrerin geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt, Tel.: 0621 / 3301-0, zu melden.

