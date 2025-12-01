PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Hochwertiges E-Bike entwendet - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Am Samstag wurde im Mannheimer Stadtteil Käfertal ein hochwertiges E-Bike entwendet.

Im Zeitraum zwischen 06:00 Uhr und 08:00 Uhr bereicherte sich ein bislang unbekannter Täter an einem schwarzen Fahrrad der Marke Cube in der Wasserwerkstraße. Das E-Bike war mittels eines Gliederschlosses gesichert abgestellt worden.

Der Diebstahlschaden lässt sich auf etwa 3.500 Euro beziffern.

Das Polizeirevier Mannheim-Käfertal hat die Ermittlungen zu diesem Besonders schweren Fall des Diebstahls aufgenommen und bittet Personen, die sachdienliche Hinweise zu dieser Tat mitteilen können, sich unter der Telefonnummer 0621 71849-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Anna Mifka
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

