POL-ME: 31-Jährige in Auto gezogen - die Polizei bittet um Hinweise - 2504037

Monheim am Rhein (ots)

Am Dienstag, 8. April 2025, wurde eine 31-Jährige in Monheim am Rhein gegen ihren Willen in ein Auto gezogen. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Das war nach bisherigen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 7:50 Uhr hielt sich eine 31-Jährige auf dem Holzweg in Höhe der Hausnummer 63 auf, als sie nach eigenen Angaben von einem ihr persönlich bekannten 34-jährigen Deutschen angesprochen wurde.

Gegen ihren erkennbaren Willen und unter Androhung von Gewalt zog er sie in einen schwarzen Smart mit Kennzeichen für die Stadt Düsseldorf (D-) und entfernte sich anschließend in Richtung Düsseldorf-Hellerhof.

Die 31-Jährige konnte sich an geeigneter Stelle selbständig aus der Gewalt des 34-Jährigen befreien und erstattete Anzeige bei der Polizei.

Die Kriminalpolizei übernahm die weitere Bearbeitung und fragt:

Wer hat beobachtet, wie die 31-Jährige zur genannten Tatzeit auf dem Holzweg in einen schwarzen Smart gezogen wurde und kann Angaben zu dem Geschehen tätigen? Hinweise nimmt die Polizei in Monheim am Rhein, Telefon 02173 9594-6350, jederzeit entgegen.

