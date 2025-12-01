PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: St. Leon-Rot/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in mehrere Wohnhäuser - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Freitag wurde in mehrere Wohnhäuser im Ortsteil St. Leon eingebrochen. Im Zeitraum zwischen 17:30 Uhr und 21:30 Uhr verschaffte sich eine bislang unbekannte Täterschaft gewaltsam Zutritt zu drei Einfamilienhäusern.

In der Rheinstraße wurde ein Kellerfenster gewaltsam geöffnet und in den unterschiedlichen Räumen des Einfamilienhauses sowie in verschiedenen Schränken und Schubladen nach Diebesgut gesucht. Bisherigen Ermittlungen zufolge wurden Uhren im Wert von etwa 1.000 Euro entwendet.

Außerdem wurde eine Kellertür eines Wohnanwesens in der Straße Am Breitenweg aufgehebelt. Die Räumlichkeiten sowie darin befindliche Möbelstücke wurden von Unbekannten nach Wertgegenständen durchsucht. Ob etwas entwendet wurde, ist bislang noch unklar.

Im Jagstweg verschaffte sich eine bislang unbekannte Täterschaft Zugang zu einem Wohnhaus über eine Terrassentür. Diese wurde zunächst aufgehebelt, um in das Innere zu gelangen. In dem Anwesen wurden sämtliche Räume durchwühlt, bevor die Unbekannten die Örtlichkeit verließen. Bislang ist nicht bekannt, ob die Täterschaft etwas entwendet hat.

Ob die Taten im Zusammenhang stehen, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen, die von dem Fachbereich für Eigentumsdelikte der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg geführt werden.

Personen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise zu den Taten mitteilen können, werden gebeten, sich beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon unter der Telefonnummer 0621 174-4444 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Celina-Marie Petersen
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

