POL-BI: Rezeptfälscher gescheitert

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Mitte- Eine Apothekenmitarbeiterin erkannte am Mittwoch, 02.04.2025, ein gefälschtes Rezept, so dass der Täter leer ausging.

Ein Mann betrat gegen 15:00 Uhr die Apotheke an der Voltmannstraße, nahe der Schloßhofstraße, und legte ein Rezept für ein Diabetesmedikament vor. Der Mitarbeiterin fielen bei Inaugenscheinnahme des Rezeptes Unregelmäßigkeiten auf und so verweigerte sie die Herausgabe des Medikamentes, welches auch als "Abnehmspritze" eingesetzt wird. Der unbekannte Mann versuchte zunächst die Apothekerin zu überzeugen, ihm das Mittel auszuhändigen und verließ anschließend unverrichteter Dinge das Geschäft. Eine telefonische Rücksprache am folgenden Tag bei der Arztpraxis, die auf dem Rezept eingetragen war, bestätigte, dass es sich bei dem eingereichten Rezept um eine Fälschung handelt.

Die Zeugin beschrieb den Unbekannten als südländisch aussehend, circa 20 bis 25 Jahre alt und ungefähr 165 cm bis 170 cm groß. Er trug dunkle kurz geschnittene Haare, einem Backenbart und war mit schwarzer Kleidung bekleidet.

Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 15 unter 0521-545-0 entgegen.

