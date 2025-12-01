Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Helmstadt-Bargen/Rhein-Neckar-Kreis: Bargeld und Schmuck aus Einfamilienhaus entwendet - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Freitagabend wurde in ein Wohnanwesen im Ortsteil Helmstadt eingebrochen.

Im Zeitraum zwischen 18:00 Uhr und 21:00 Uhr schob eine bislang unbekannte Täterschaft zunächst den Rollladen einer Terrassentür nach oben. Anschließend beschädigten die Unbekannten die Glastür und verschafften sich Zutritt zu den Räumlichkeiten des Einfamilienhauses im Friedhofweg. Neben einem Portemonnaie samt Inhalt wurden aus einem Schrank Halsketten, Ringe und Ohrringe aus Gold entwendet.

Der gesamte Diebstahlschaden wird auf mehrere Tausend Euro beziffert. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch unklar. Ob die Tat mit anderen Einbrüchen im Zusammenhang steht, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen, die vom Fachdezernat für Eigentumsdelikte der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg geführt werden.

Personen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise zu der Tat mitteilen können, werden gebeten, sich beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon unter der Telefonnummer 0621 174-4444 zu melden.

