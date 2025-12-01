Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim/BAB 6: Verkehrsunfall mit verletzter Person

Mannheim/BAB 6 (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am späten Freitagnachmittag auf der A 6 bei Mannheim wurde eine Person leicht verletzt.

Ein 26-jähriger Mann war gegen 17.20 Uhr mit seinem Nissan auf der A 6 in Richtung Heilbronn unterwegs. Zwischen dem Autobahnkreuz Mannheim und der Anschlussstelle Mannheim/Schwetzingen musste ein voranfahrender 75-jähriger Mann seinen Audi verkehrsbedingt stark abbremsen. Dies realisierte der Nissan-Fahrer zu spät und fuhr dem Audi, trotz Gefahrenbremsung und Ausweichversuch, hinten auf. Hierbei zog sich eine 73-jährige Mitfahrerin im Audi leichte Verletzungen zu und wollte selbständig medizinische Hilfe in Anspruch nehmen.

Beide Fahrzeuge mussten im Anschluss abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf rund 30.000 Euro geschätzt.

Während der Unfallaufnahme und anschließenden Fahrbahnreinigung mussten vorübergehend der linke Fahrstreifen sowie die Standspur gesperrt werden.

Die weiteren Unfallermittlungen führt die Autobahnpolizei Mannheim.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell