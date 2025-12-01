PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim/BAB 6: Verkehrsunfall mit verletzter Person

Mannheim/BAB 6 (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am späten Freitagnachmittag auf der A 6 bei Mannheim wurde eine Person leicht verletzt.

Ein 26-jähriger Mann war gegen 17.20 Uhr mit seinem Nissan auf der A 6 in Richtung Heilbronn unterwegs. Zwischen dem Autobahnkreuz Mannheim und der Anschlussstelle Mannheim/Schwetzingen musste ein voranfahrender 75-jähriger Mann seinen Audi verkehrsbedingt stark abbremsen. Dies realisierte der Nissan-Fahrer zu spät und fuhr dem Audi, trotz Gefahrenbremsung und Ausweichversuch, hinten auf. Hierbei zog sich eine 73-jährige Mitfahrerin im Audi leichte Verletzungen zu und wollte selbständig medizinische Hilfe in Anspruch nehmen.

Beide Fahrzeuge mussten im Anschluss abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf rund 30.000 Euro geschätzt.

Während der Unfallaufnahme und anschließenden Fahrbahnreinigung mussten vorübergehend der linke Fahrstreifen sowie die Standspur gesperrt werden.

Die weiteren Unfallermittlungen führt die Autobahnpolizei Mannheim.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Michael Klump
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: MANNHEIM.PP.STS.OE@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
  • 01.12.2025 – 14:02

    POL-MA: Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis: Motorradfahrer kollidiert mit Baum

    Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Eine verletzte Person und Sachschaden in Höhe von 20.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Freitagabend in Schwetzingen. Ein 16-Jähriger befuhr kurz nach 22 Uhr mit seinem Leichtkraftrad die Rheintalstraße. Aus bislang unklarer Ursache übersah er einen am Fahrbahnrand stehenden Baum mitsamt der dazugehörigen Betoneinfassung ...

    mehr
  • 01.12.2025 – 14:00

    POL-MA: Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis/BAB 6: Reifenplatzer führt zu Verkehrsunfall

    Rhein-Neckar-Kreis/BAB 6 (ots) - Durch einen geplatzten Lastwagenreifen kam es am Freitagnachmittag auf der A 6 bei Sinsheim zu einem Verkehrsunfall, bei dem mehrere Fahrzeuge beschädigt wurden. Ein 32-jähriger Mann war gegen 17.15 Uhr mit seinem Sattelzug auf dem rechten Fahrstreifen der A 6 in Richtung Heilbronn ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren