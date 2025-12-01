Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis: Motorradfahrer kollidiert mit Baum

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Eine verletzte Person und Sachschaden in Höhe von 20.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Freitagabend in Schwetzingen.

Ein 16-Jähriger befuhr kurz nach 22 Uhr mit seinem Leichtkraftrad die Rheintalstraße. Aus bislang unklarer Ursache übersah er einen am Fahrbahnrand stehenden Baum mitsamt der dazugehörigen Betoneinfassung und stieß damit zusammen. Dabei zog er sich schwere Verletzungen im Bereich der Schulter zu. Er musste zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro.

Die weiteren Ermittlungen zur Unfallursache des Polizeireviers Schwetzingen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell