POL-MA: Mannheim: Schubladen und Schränke in Wohnung durchsucht - Zeugenaufruf

Am Samstag wurde im Mannheimer Stadtteil Seckenheim in eine Wohnung eingebrochen.

Es wurde sich im Zeitraum zwischen 13:30 Uhr und 18:50 Uhr gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung eines Mehrparteienhauses in der Rastatter Straße verschafft.

Bisherigen Ermittlungen zufolge misslang zunächst die gewaltsame Öffnung einer Terrassentür, weshalb die Täterschaft davon abließ und sich über ein Fenster Zutritt zu dem Inneren der Wohnung verschaffte. Es wurden mehrere Schränke und Schubladen durchsucht und schließlich Schmuck und ein zweistelliger Bargeldbetrag entwendet.

Die Höhe des entstandenen Sach- und Diebstahlschadens ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen, die von den Spezialistinnen und Spezialisten des Fachdezernats für Eigentumsdelikte der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg geführt werden.

Personen, die Verdächtiges wahrgenommen haben und sachdienliche Hinweise zu der Tat mitteilen können, werden gebeten, sich beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon unter der Telefonnummer 0621 174-4444 zu melden.

