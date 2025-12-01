PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Schubladen und Schränke in Wohnung durchsucht - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Am Samstag wurde im Mannheimer Stadtteil Seckenheim in eine Wohnung eingebrochen.

Es wurde sich im Zeitraum zwischen 13:30 Uhr und 18:50 Uhr gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung eines Mehrparteienhauses in der Rastatter Straße verschafft.

Bisherigen Ermittlungen zufolge misslang zunächst die gewaltsame Öffnung einer Terrassentür, weshalb die Täterschaft davon abließ und sich über ein Fenster Zutritt zu dem Inneren der Wohnung verschaffte. Es wurden mehrere Schränke und Schubladen durchsucht und schließlich Schmuck und ein zweistelliger Bargeldbetrag entwendet.

Die Höhe des entstandenen Sach- und Diebstahlschadens ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen, die von den Spezialistinnen und Spezialisten des Fachdezernats für Eigentumsdelikte der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg geführt werden.

Personen, die Verdächtiges wahrgenommen haben und sachdienliche Hinweise zu der Tat mitteilen können, werden gebeten, sich beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon unter der Telefonnummer 0621 174-4444 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Celina-Marie Petersen
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
  • 01.12.2025 – 14:48

    POL-MA: Mannheim: Auffahrunfall mit drei Fahrzeugen

    Mannheim (ots) - Am Samstagvormittag um kurz vor 11 Uhr kollidierten auf der Steubenstraße drei Autos miteinander, wobei ein Sachschaden von mehr als 18.000 Euro entstand. Eine 41-jährige BMW-Fahrerin war auf der Steubenstraße in Richtung Rheingoldplatz unterwegs und wollte in die Straße Freiheitsplatz abbiegen. Da ihr jedoch ein Radfahrer entgegenkam und die Frau nicht absehen konnte, ob dieser an der für ihn roten ...

    mehr
  • 01.12.2025 – 14:47

    POL-MA: Mannheim: 21-Jähriger mit Schreckschusswaffe unterwegs und pöbelt Passanten an

    Mannheim (ots) - Am frühen Samstagmorgen, gegen 1.45 Uhr, meldete eine Zeugin, dass am Marktplatz in der Mannheimer Innenstadt ein Mann umherlaufe, der eine Schusswaffe im Hosenbund habe und Passanten anpöbeln würde. Die Örtlichkeit wurde umgehend mit mehreren Polizeistreifen aufgesucht. Dabei konnte ein 21-jähriger Mann angetroffen werden, auf den die ...

    mehr
  • 01.12.2025 – 14:06

    POL-MA: Mannheim/BAB 6: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

    Mannheim (ots) - Eine 39-jährige Frau war am frühen Samstagmorgen auf der A 6 bei Mannheim unterwegs und verursachte dabei einen Verkehrsunfall. Die 39-Jährige befuhr mit ihrem Mercedes kurz nach 1 Uhr die A 6 in Richtung Heilbronn. Zwischen den Autobahnkreuzen Viernheim und Mannheim fuhr sie bei geringem Verkehrsaufkommen einem voranfahrenden VW mit Anhänger ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren