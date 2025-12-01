PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-MA: Heidelberg: Handtasche aus Auto gestohlen - Zeugenaufruf

Heidelberg (ots)

Am Freitag wurde eine Handtasche aus einem ordnungsgemäß geparkten Auto im Heidelberger Stadtteil Weststadt gestohlen.

Die Besitzerin parkte ihren VW gegen 13:00 Uhr in der Hildastraße und stellte bei der Rückkehr zu ihrem Auto gegen 14:00 Uhr fest, dass ihre Handtasche samt Inhalt aus dem Fahrzeuginneren entwendet worden war.

Noch unklar ist, wie sich die unbekannte Täterschaft Zugang zu dem geparkten Fahrzeug verschaffte. Bisherigen Ermittlungen zufolge befanden sich in der schwarzen Handtasche der Luxusmarke Longchamp auch Bankkarten sowie persönliche Dokumente. Auch das in der Handtasche befindliche Portemonnaie der Marke Hermes mitsamt 500 Euro Bargeld wurde entwendet. Der Diebstahlschaden beläuft sich auf knapp 4.000 Euro.

Der Verkehrsdienst Heidelberg hat die Ermittlungen zu dem Fall aufgenommen. Personen, die sachdienliche Hinweise zu dem Fall mitteilen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621 174-4111 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Celina-Marie Petersen
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

